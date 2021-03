Bertolini: Â«Inter verso lo Scudetto: impronta decisiva di ConteÂ»

Bertolini: «Inter verso lo Scudetto: impronta decisiva di Conte»

Condividi questo articolo

Milena Bertolini

Milena Bertolini, CT della nazionale italiana femminile, è intervenuta come opinionista negli studi di “90esimo minuto” su “Rai Due”, dove ha commentato la corsa Scudetto e la situazione attuale dell’Inter.

VINCITRICE DESIGNATA – Milena Bertolini ha parlato della corsa Scudetto e della situazione attuale in casa Inter: «Il campionato è bellissimo, nulla è ancora deciso. Il Milan deve stare attento e credo che, a parte l’Inter che da un po’ do ormai come vincitrice del campionato, le altre sei possono giocarsela tutte per la zona Champions League. Possono esserci ancora tante sorprese. Quello nerazzurro sarebbe assolutamente uno Scudetto targato Conte. Un’impronta molto forte la sua, visto quanto fatto in questi due anni compresa anche la finale di Europa League dello scorso anno».