Pieri: Â«Torino-Inter, regolari tutti i gol. Valeri equo con entrambeÂ»

Pieri: «Torino-Inter, regolari tutti i gol. Valeri equo con entrambe»

Tiziano Pieri

Tiziano Pieri, ex arbitro, ha parlato a “90esimo minuto” su “Rai Due”. Questa la sua moviola di Torino-Inter di oggi, specialmente per quanto riguarda i due gol su azione (vedi qui la nostra moviola).

MOVIOLA – L’ex arbitro Tiziano Pieri ha parlato in questo modo delle decisioni arbitrali di Torino-Inter: «Ingenuità clamorosa quella di Izzo che entra in ritardo su Lautaro Martinez. Rigore netto, come si vede da tutti i replay. Di fatto sul gol del Torino c’è un doppio appoggio, prima Zaza e poi Sanabria su Skriniar. Prima c’è anche un contatto de Vrij e Bremer. Valeri questo tipo di spinte non le ha mai fischiate in tutta la gara, come visto sul gol del vantaggio definitivo dell’Inter. Hakimi entra su Linetty, ma la sua valutazione è in linea con tutte le altre. Il metro di Valeri è stato equo nell’arco di tutta la gara».