Juventus, arriva l’aiuto: niente rosso a Ronaldo che decide l’1-3 di Cagliari

Cristiano Ronaldo – Juventus (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images/OneFootball)

Nonostante la bruciante eliminazione dalla Champions League contro il Porto, non stecca la Juventus in trasferta contro il Cagliari. Decide una tripletta di Cristiano Ronaldo, al quale manca una netta espulsione per un bruttissimo intervento su Alessio Cragno.

GRAZIATO – L’Inter vince, la Juventus risponde. I bianconeri, reduci dalla scottante eliminazione in Champions League contro il Porto, archiviano la pratica Cagliari nel primo tempo. Ad aprire le marcature è Cristiano Ronaldo che risponde alle critiche con un colpo di testa da calcio d’angolo, firmando lo 0-1. Pochi minuti dopo, però, arriva anche l’aiutino da parte dell’arbitro. Il portoghese entra a gamba altissima e tesa ai danni di Alessio Cragno, colpendolo con un calcio al volto. Il gioco rimane fermo per qualche minuto, ma l’arbitro Calvarese decide di graziare il numero 7 bianconero e di trasformare un sacrosanto cartellino rosso in un semplice cartellino giallo.

TRIPLETTA DECISIVA – Dopo la grazia da parte del direttore di gara, Cristiano Ronaldo trascina la Juventus nel primo tempo trasformando il calcio di rigore che vale il raddoppio per i bianconeri. Dopo pochi minuti il portoghese trova anche la rete dello 0-3 con un potente tiro sul secondo palo che non lascia scampo a Cragno. Nella ripresa a nulla vale il gol di Giovanni Simeone che accorcia le distanze, ma non serve a evitare una sconfitta casalinga. I bianconeri si riportano a -10 dall’Inter capolista, con la partita ancora da recuperare contro il Napoli.