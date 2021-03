Bergomi: «Scudetto? Vantaggio Inter, ma è lunga. Lukaku? Fatica in un caso»

Giuseppe Bergomi

L’Inter è prima in classifica a +9 sul Milan e +10 sulla Juventus. Bergomi – intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli” – parla della corsa scudetto e del dominio di Lukaku in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

STRADA LUNGA – L’Inter è attualmente prima in classifica, lanciatissima verso lo scudetto. Giuseppe Bergomi, ex capitano nerazzurro, predica giustamente calma: «L’Inter ora ha un bel vantaggio. Finché non si recupererà la sfida tra Juventus e Napoli un giudizio non lo riesco a dare. La strada è ancora lunga, ma i segnali che arrivano da certe vittorie sono determinanti. Romelu Lukaku? Domina parecchio in Serie A. Gioca per la squadra e aiuta i compagni. Fa fatica solo quando trova difensori alla Kalidou Koulibaly che fisicamente gli tengono testa».