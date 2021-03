Inter-Sassuolo, Conte prepara la sfida con l’ansia tamponi: un ritorno dal 1′

Condividi questo articolo

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Sassuolo è la sfida in programma sabato alle ore 20.45. I nerazzurri si sono ritrovati oggi ad Appiano Gentile, dove si convive con l’allarme Coronavirus in seguito alla positività di D’Ambrosio (vedi le sue parole). In attesa del risultato del nuovo giro di tamponi, Conte inizia a preparare la sfida contro i neroverdi di De Zerbi

ANSIA E ATTESA – Inter-Sassuolo è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valida per la ventottesima giornata di Serie A. L’avvicinamento alla sfida per i nerazzurri primi in classifica non è iniziata nel migliore del modi: Danilo D’Ambrosio è infatti risultato positivo al Coronavirus e ora c’è attesa per il risultato dei tamponi effettuati dal resto della squadra.

RITORNO DAL 1′ – Nel frattempo il tecnico nerazzurro inizia a pensare al Sassuolo di Roberto De Zerbi, avversario mai semplice da affrontare. L’undici che scenderà in campo non dovrebbe variare di molto rispetto al match con il Torino, eccetto a centrocampo dove si rivedrà quasi certamente Christian Eriksen dal 1′. In attacco Alexis Sanchez scalpita, ma la coppia titolare difficilmente potrà essere spodestata.