Bergomi: «Inter, Vidal mi ha sorpreso ma c’è una nota. Attacco? No dubbi»

Dagli studi di Sky Sport nel post Europa League, lo Zio Beppe Bergomi ha elogiato la prestazione di Vidal ma al contempo ha individuato una criticità nei nerazzurri. Poi, una battuta sull’attacco interista

SORPRESO − Bergomi sul Vidal visto contro il Liverpool: «Barella? Vidal mi ha sorpreso, è mancata l’alternativa perché dopo 70′ potevi sostituire Barella e far entrare questo Vidal. Il cileno ha perso pochi palloni, è stato uno dei migliori. Grande prestazione. L’Inter gioca bene, accetta l’uno contro uno, è bella da vedere». Secondo lo ‘Zio’ c’è anche un problema nei nerazzurri: «Ma c’è una nota: quando arriva al 70‘ contro le prime tre e contro le big europee perde di brillantezza e lucidità. Fa fatica anche perché le punte non attaccano le profondità e quando non chiude la gara non riesce ad andare fino in fondo. Però vederla giocare è veramente bello».

TITOLARE − Questo il pensiero di Bergomi su Lautaro Martinez: «La prima scelta per me rimane sempre Lautaro Martinez ma ricordiamoci come giocava lo scorso anno. Lukaku andava avanti, lui rientrava. Quest’anno è il contrario, non so se sono ben assortiti come coppia con Dzeko però è lui il titolare».