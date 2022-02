Bucciantini: «L’Inter in Europa ha un problema che in Italia non si nota mai»

Bucciantini prova a dare una spiegazione al crollo dell’Inter in Champions League contro il Liverpool. Il noto giornalista, intervenuto come ospite negli studi di Sky Sport 24, dà una lettura della gestione delle partite tra Italia ed Europa

SQUADRA SENZA RICAMBI – L’osservazione fatta da Marco Bucciantini approfondisce i problemi nerazzurri in campo internazionale: «Il Liverpool è un’altra industria rispetto all’Italia. L’Inter poteva fare una partita solo così, disinteressandosi dell’altro e della durata. Non tanto i cambi hanno fatto la differenza, ma il fatto di avere una panchina diversa rispetto alla squadra titolare. In Italia non ce ne siamo accorti perché, tra le qualità dell’Inter, c’è il rendimento dei titolari. Che ci sono quasi sempre. Così in Serie A non hai dovuto valutare le riserve. In Europa ti capita di doverlo fare e si vede. Nella qualità dell’Inter c’è l’atletismo e la salute, quindi il rendimento è fondamentale. Giocare cinque partite da 6.5 per i giocatori dell’Inter è più importante di giocarne venti da 7 e poi le altre insufficienti. Una qualità che nell’Inter in Italia è più marcata rispetto ad altre squadre, ma in Europa è diverso». Questa la disanima di Bucciantini dopo lo 0-2 di Inter-Liverpool in Champions League (vedi fotogallery).