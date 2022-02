Pardo: «Dzeko insostituibile per l’Inter! Sconfitta onorevole, no umiliazione»

Pardo minimizza un po’ il KO nerazzurro in Champions League, netto nel risultato ma non a tal punto da parlare di umiliazione. Il giornalista di DAZN a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24 spiega perché l’Inter non rinuncia mai a Dzeko

SCONFITTA ONOREVOLE – Dopo aver analizzato la prestazione nerazzurra collettiva in Inter-Liverpool (vedi prima parte), Pierluigi Pardo si sofferma sui singoli: «Edin Dzeko è il giocatore insostituibile per l’Inter, soprattutto in partite come queste. Non c’è un’alternativa fisica, mentre nel ruolo di Lautaro Martinez e quindi Alexis Sanchez sì. Il calcio sta crescendo in intensità, Inter-Liverpool lo dimostra. L’Inter ha giocato con la stessa intensità del Liverpool, ma la differenza la fanno i dettagli. Ci sono quattro-cinque squadre in Europa che hanno un passo in più e la qualità fa la differenza. E si è visto un po’ a San Siro. Ci sono sconfitte e sconfitte. La sconfitta contro il Liverpool non è un’umiliazione ed è meglio così per l’ambiente nerazzurro. Si è trattata di una sconfitta onorevole». Questa la chiosa finale di Pardo dopo lo 0-2 di San Siro.