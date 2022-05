Bergomi: «Inter da 8.5! Ricordiamoci cosa dicevamo ad agosto»

Per Bergomi bisogna promuovere la stagione dell’Inter, viste le premesse con cui era iniziata. L’ex difensore e capitano nerazzurro, ospite di Sky Calcio Club, ricorda le difficoltà di un anno fa.

ALTRO CHE BOCCIATURA! – L’Inter chiude la stagione vincendo Supercoppa Italiana e Coppa Italia, purtroppo manca la Serie A. Per Giuseppe Bergomi bisogna considerare tutto per valutare la stagione della squadra di Simone Inzaghi: «Il voto? Il mio è 8.5, perché vince due coppe e ricordiamoci ad agosto cosa dicevamo. Quindi 8.5: ha tenuto il campionato vivo fino alla fine, ha fatto veramente bene. C’è chi abbassa il voto ma io gliene do uno in più».