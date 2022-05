Marchegiani: «Inter a tratti bene. Due coppe? Supercoppa Italiana difficile»

Marchegiani mette qualche dubbio sulla stagione dell’Inter per non aver vinto la Serie A. L’ex portiere, nel corso di Sky Calcio Club, ricorda il fatto che comunque siano arrivate Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

IL GIUDIZIO – Luca Marchegiani dà il voto all’Inter: «7.5, secondo me ha fatto bene a tratti molto bene. Però non ha centrato l’obiettivo, che secondo me era lo scudetto. Adesso io non voglio sminuire niente, però due coppe adesso quando la Supercoppa Italiana si gioca a gennaio e non ad agosto come sempre. Quella è una partita che è più legata alla stagione precedente, poi è stata difficile in un momento complicato della stagione. Ribadisco: non voglio sminuirla».