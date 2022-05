Barzagli: «Asllani come vice Brozovic all’Inter? Ci sta. Può imparare molto»

Andrea Barzagli, ospite negli studi di Dazn per il Sunday night square, si è espresso su Asllani. Il centrocampista dell’Empoli, in orbita Inter, può diventare la riserva di Brozovic

VICE BROZOVIC − Per Barzagli, Asllani è già un giocatore pronto per una grande: «Asllani già il grande salto in una grande come l’Inter? Ci potrebbe stare anche per imparare in una rosa di quel livello. Fare esperienza con i campioni ti potrebbe fare bene. Inoltre, se sei bravo e preparato poi puoi prenderti anche il posto da titolare. Quindi si, potrebbe iniziare come riserva di Brozovic per crescere ancora».