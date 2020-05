Bergomi: “Icardi? PSG non big come l’Inter, ma bene per tutti! Sylvinho…”

Bergomi: “Icardi? PSG non big come l’Inter, ma...

Bergomi – ex capitano dell’Inter -, intervenuto su “Sport 24 Today” su Sky Sport, parla dell’esperienza nerazzurra di Sylvinho e dell’addio definitivo di Icardi. Per entrambi solo parole positive, così come per il nuovo corso interista

SYLVINHO STORY – L’ospite odierno è Sylvinho (vedi dichiarazioni), accolto con grande stima dall’amico Beppe Bergomi, che ritorna al 2014: «Secondo me l’opportunità di fare il secondo in una grande squadra, alle spalle di Roberto Mancini, è molto grande perché ti permette di crescere e capire se poi hai la voglia di andare a fare l’allenatore in prima. Perché molti poi preferiscono continuare a fare il secondo. Se invece hai la giusta ambizione per raggiungere i propri obiettivi, alle spalle di Mancini, un ambiente come l’Inter, che dà tante pressioni, ti dà la possibilità di crescere per raggiungere i tuoi obiettivi da primo allenatore».

ADIEU ICARDI – Bergomi dice la sua sulla cessione definitiva di Mauro Icardi: «Penso che nella vita bisogna fare delle scelte e l’Inter questa l’ha fatta l’anno scorso, rinunciando a Icardi. La situazione l’abbiamo vista tutti come si è evoluta. Adesso mi sembra la soluzione migliore per tutti. Icardi rimane in un grande club, che non ha il prestigio dell’Inter o di club che hanno fatto la storia del calcio mondiale, ma sta vincendo in Patria e ha l’ambizione di conquistare la Champions League. Il Paris Saint-Germain è ancora in corsa e il ragazzo ha la possibilità di far bene in questo grande club. L’Inter ha fatto un grande affare da questo punto di vista. Romelu Lukaku l’ha sostituto alla grande facendo molto bene nel primo anno. Vedremo cosa farà ora l’Inter, ma l’operazione mi sembra fatta bene».