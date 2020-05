Inter, tesoretto Icardi per 2 giovani! E Lautaro Martinez dovrà esporsi – Sky

L’addio di Icardi potrebbe non essere l’unico alla voce “attaccanti argentini”. Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” – a “Sky Calcio Club” fa il punto sui progetti dell’Inter, che potrebbe sacrificare anche Lautaro Martinez. Sul taccuino diversi giovani di talento

MERCATO IMPOSTATO – Il Paris Saint-Germain voleva riscattare Mauro Icardi, che aveva deciso di rimanere a Parigi. E l’Inter voleva chiudere questo capitolo, da oggi finalmente ufficiale. Confermate le cifre (50 milioni di euro più 8 bonus) e la clausola (15 milioni in caso di vendita in Italia entro dodici mesi). Ora l’intenzione dell’Inter è spendere questo tesoretto su alcuni giovani. In particolare Marash Kumbulla (Hellas Verona) e Sandro Tonali (Brescia). In attacco, per Edinson Cavani (PSG ma in scadenza di contratto, ndr) e Matheus Cunha (Hertha Berlino) bisogna attendere l’esito dell’intrigo Lautaro Martinez, che dovrà esporsi se vuole davvero andare al Barcellona. Per l’Inter resta il prezzo della clausola rescissoria (111 milioni) ed eventualmente si parlerà di contropartite tecniche come Junior Firpo sulla fascia.