Belotti: «Barella impressionante. Cresciuto molto, ha fatto salto di qualità»

Andrea Belotti, nel corso di un’intervista rilasciata a “Sky Sport” ha parlato dell’Italia, impegnata in Euro 2020. L’attaccante del Torino elogia Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale

DETERMINANTE – Queste le parole di Andrea Belotti: «Chi mi ha colpito maggiormente nel gruppo dell’Italia? In questa Nazionale ci sono tanti giovani molto bravi. Tanti li conoscevo perché sono tanti anni che lavoriamo insieme in Nazionale. Quello che impressiona più di tutti è sicuramente Barella. Il suo modo di giocare, la personalità che mette in campo in tutte le partite. È un giocatore di altissimo livello, che ha fatto un salto di qualità negli ultimi anni».