Lautaro Martinez poco brillante, in Argentina-Uruguay molte difficoltà

Lautaro Martinez in Argentina-Uruguay ha giocato male, confermando le sue difficoltà in questa Copa America.

COPA AMARA – Lautaro Martinez in Copa America sta decisamente soffrendo. Dopo una stagione da protagonista assoluto in maglia Inter, con anche una crescita mentale molto evidente nel corso dell’anno, non sta riuscendo a ripetersi con la maglia dell’Argentina. Nella sfida con l’Uruguay, in generale avara di emozioni, la sua prestazione è stata decisamente negativa.

CANCELLATO DAL CAMPO – Lautaro non è riuscito a segnare. Ma non solo. Ha fallito un’occasione comoda. E in generale la sua presenza in campo è stata impalpabile. Una cosa strana da dire per il giocatore visto in maglia Inter negli ultimi mesi. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

La grafica fa capire quanto poco l’argentino si sia visto in campo. Non è mai riuscito a liberarsi dalla copertura dei difensori dell’Uruguay, toccando solo 19 palloni. Quasi tutti lontani dall’area di rigore avversaria. Ha cercato 2 dribbling, entrambi falliti, ha perso 7 palloni e 3 contrasti su 3 tentati. Una gara molle, quasi indolente. Di sicuro la sua peggiore dell’intera stagione. Che ricorda il periodo in cui era distratto dal mercato, col Barcellona in testa.