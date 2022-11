Beccalossi: «Lukaku? Si spera recuperi per prendere il Napoli! Lautaro Martinez…»

Lukaku e Lautaro Martinez finora non sono mai stati protagonisti al Mondiale con il belga che ha fatto rientro solo oggi nel finale di partita tra Belgio e Marocco (vedi articolo). Evaristo Beccalossi, leggenda dell’Inter, parla dei due attaccanti nerazzurri ai microfoni di Radio Sportiva

RECUPERO COMPLICATO – Romelu Lukaku è tornato in campo nel match tra Belgio e Marocco ma solo per un quarto d’ora di partita. Evaristo Beccalossi spera che l’Inter riesca a recuperarlo per poter dire la sua in campionato: «Lukaku? Anche lui credo che stia facendo un percorso di recupero importante perché finora prima della pausa Mondiale l’Inter non lo ha mai avuto. Si spera che recuperi le energie quando riprende il campionato, per cercare di agganciare il Napoli che è stato straordinario. Noi ce ne dimentichiamo ma chapeau al Napoli, soprattutto perché ha scelto giocatori giovani rinunciando a calciatori che avevano fatto la storia. Bisogna fare i complimenti alla società».

VALORE ASSOLUTO – Beccalossi parla poi dell’altro attaccante dell’Inter che al Mondiale sta facendo fatica: «Lautaro Martinez? Finora non è stato il suo Mondiale ma Lautaro è uno che può risolverti i problemi in qualsiasi momento così come trovare una prestazione non convincente. Il valore del giocatore comunque rimane assoluto. In questa prima fase abbiamo visto risultati sorprendenti ma credo che alla fine le squadre che ci aspettiamo andranno alla fase finale, alla fine saranno le solite che lotteranno».