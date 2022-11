Handanovic, rinnovo difficile! All’Inter serve un vice-Onana: tutti i nomi

Samir Handanovic è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. I nerazzurri dovranno quindi cercare un vice-Onana. Tutti i possibili candidati

RICERCA – Samir Handanovic potrebbe lasciare l’Inter. Lo sloveno ha il contratto in scadenza a giugno e viste le gerarchie ribaltate, con Onana ormai stabilmente titolare, è lecito pensare che il numero 1 nerazzurro possa decidere di lasciare Milano e chiudere la carriera altrove. L’Inter, in caso di addio dello sloveno, dovrebbe tutelarsi con l’arrivo di un vice-Onana affidabile. Sono diverse le opzioni sul tavolo della dirigenza nerazzurra: ecco tutti i possibili nomi.

SOSTITUTI – Fra i papabili per il ruolo di vice-Onana c’è sicuramente Alessio Cragno. L’ex Cagliari, ai margini delle rotazioni del Monza, potrebbe lasciare la brianza: si tratta di un portiere affidabile e dall’ottimo rendimento, come dimostrato nei suoi anni di militanza in Sardegna. Possibile anche l’interesse per Terracciano e Gollini, estremi difensori della Fiorentina: Italiano, in questo avvio di stagione, li ha spesso alternati ed uno dei due estremi difensori potrebbe decidere di lasciare Firenze per provare l’avventura in una grande squadra. Ultimi, ma non per importanza, Carnesecchi e Vicario. Entrambi stanno disputando una stagione di altissimo livello e sarebbero sicuramente l’opzione più intrigante: difficile però, per ambizioni di titolarità dei due, e dei possibili costi dell’operazione, che l’Inter possa fiondarsi su questo tipo di profili.