Lukaku entra ma il suo Belgio soccombe al Marocco: impresa africana!

Termina 0-2 Belgio-Marocco. Clamorosa sorpresa con Lukaku e De Bruyne che perdono sotto i colpi africani. Entra nel finale l’attaccante dell’Inter che ha pochi palloni

COLPO − Match intensissimo tra Belgio e Marocco con la nazionale di Roberto Martinez che continua sulla falsa riga dell’esordio. Poco gioco e mancanza di idee. Il Marocco ci prova con i suoi giocatori di maggior talento: l’ex Inter Hakimi che ci prova al 21′ dalla distanza ma tiro largo e poi con Zyech che va in solitaria non trovando il sigillo. Nel finale gol annullato alla formazione africana per offside proprio del centravanti del Chelsea. Nella ripresa, poca roba ancora il Belgio con il Marocco che la vince con un cambio decisivo. Esce Hakimi al 70′ per Sabiri e dopo tre minuti il centrocampista della Sampdoria fa 1-0. Nel finale entra anche Lukaku all’81’. Pochi palloni per l’attaccante dell’Inter. Al 92′ la nazionale africana la chiude con Aboukhlal.