Lukaku fa panza e presenza in Belgio-Marocco, S.V in pagella è d’obbligo!

RIENTRO − L'unica nota positiva (forse) del Belgio è l'ingresso in campo di Romelu Lukaku. In Belgio-Marocco, l'attaccante dell'Inter ha finalmente ritrovato il campo dopo l'infortunio. Il CT Roberto Martinez lo ha inserito al minuto 81 sulla situazione di svantaggio. Pagella da S.V (senza voto) per Big Rom che ha non ha praticamente toccato un pallone. Colpa sicuramente non sua anche perché il Belgio è apparso senza idee e con poco spirito creativo. Piccolo spezzone di gara che servirà a Lukaku per rimettersi in moto concretamente. Il suo apporto sarà fondamentale nell'ultimo match del girone contro la Croazia del compagno Marcelo Brozovic. Proprio il centrocampista croato tra pochi minuti sarà impegnato nel match contro il Canada (vedi formazioni ufficiali).