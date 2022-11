Bastoni corteggiato, Robinson: «Tottenham, è il giocatore che ti serve!»

Bastoni è corteggiato in Inghilterra e in particolare al Tottenham, squadra allenata dall’ex Inter Conte. Robinson, ex Spurs, non ha dubbi sul difensore nerazzurro

SALTO DI QUALITÀ − L’ex portiere del Tottenham, Paul Robinson, consiglia il club londinese su un giocatore dell’Inter: «Alessandro Bastoni è il tipo di giocatore che gli Spurs devono prendere se vorranno fare il salto di qualità. Devono acquistarlo! Questo è ciò a cui Conte allude nelle sue conferenze stampa quando dice che ha bisogno di due o tre giocatori di livello. Conte ha bisogno di avere il tempo e i fondi per trasformare gli Spurs in una squadra veramente al top della Premier League». Le sue parole a Football Insider.