Barzagli: «Vendere Skriniar ora danno per l’Inter! Devi essere molto bravo»

Barzagli non è convinto che vendere Skriniar fra oggi e domani sia la soluzione migliore per l’Inter. Nel corso di Sunday Night Square su DAZN, l’ex difensore si attende un sostituto di livello per poterlo lasciar andare al PSG a gennaio.

DIFFICILE SUBITO – Per Andrea Barzagli, nonostante tutto, l’Inter deve tenere il punto sino a giugno: «Onestamente vendere in questa sessione di mercato Milan Skriniar, adesso, io penso sia un danno. Soprattutto perché chi prendi del valore di Skriniar nel mercato di gennaio? O sei molto bravo e trovi il giocatore giusto, al prezzo giusto perché a gennaio bisogna pagarli, o penso che tu debba tenerlo sino a fine stagione. In teoria il giocatore doveva andare via ad agosto».