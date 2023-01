Bucciantini: «Skriniar non può dire di aver già firmato! Lautaro Martinez…»

Marco Bucciantini ha parlato di Skriniar che potrebbe lasciare entro domani. Poi qualche considerazione sul lavoro di Lautaro Martinez all’Inter

ESPLOSO − Nel suo intervento su Sky Calcio Club, Marco Bucciantini ha detto la sua su Skriniar e su Lautaro Martinez: «Milan Skriniar non può dire di aver già firmato! Lautaro Martinez è entrato all’Inter esplodendo all’interno e piano piano. Si è valorizzato anche senza Romelu Lukaku, L’argentino lo puoi accoppiare con chi vuoi. All’Inter è mancato il Lukaku sia in fase di possesso che di non possesso».