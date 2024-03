Barzaghi: «Inter, per uscire indenne non dovrà fare una cosa!»

L’Inter, questa sera, sfiderà l’Atletico Madrid. Si riparte dall’1-0 dell’andata, con la squadra di Inzaghi che dovrà superare l’ostacolo rappresentato dal Civitas Metropolitano che si annuncia caldissimo. Matteo Barzaghi, su Sky Sport, analizza il match

SFIDA – Queste le considerazioni di Barzaghi: «Lo stadio farà la sua parte, questa sera il fattore ambiente potrà essere rilevante. L’Atletico Madrid in Liga, su 14 partite ne ha vinte 13 e pareggiata una. In Liga è quarta ma in Europa vuole andare avanti. Sembra un po’ l’Inter dell’anno scorso che faceva fatica in campionato ed in Champions League volava e così proverà a fare oggi. Dall’altra parte c’è un Inter che arriva con la consapevolezza, con la fiducia in se stessi e che metterà in campo la sua personalità. Se vorrà uscire indenne da qui dovrà evitare di farsi portare sul terreno dello scontro, sulla qualità può giocare meglio».