Barzaghi: “Brozovic uomo chiave nel centrocampo dell’Inter. Conte…”

Matteo Barzaghi, noto giornalista, intervenuto su “Sky Sport 24” ha parlato di Marcelo Brozovic e della sua importanza per l’Inter di Conte, in vista della sfida di domenica contro la Juventus.

FONDAMENTALE – Marcelo Brozovic è fondamentale per il gioco e per gli equilibri del centrocampo dell’Inter. Ne è convinto Matteo Barzaghi: «Da un lato l’Inter ha potuto lavorare sulla condizione, recuperare energie. Dall’altro è un po’ che non gioca. A centrocampo Brozovic è un giocatore chiave per il sistema di gioco. È una delle armi migliori per uscire palla al piede dalla difesa e legare il gioco. Sarà fondamentale nella trasferta di Torino. Da gennaio Conte ha dovuto gestirlo per via dell’infortunio alla caviglia patito contro il Lecce. Ma adesso potrà contare su di lui».