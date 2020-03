Juventus, dubbi a centrocampo per Sarri. Due ballottaggi – Sky

Condividi questo articolo

Intervenuto su “Sky Sport 24”, Francesco Cosatti fornisce le ultime novità sulla formazione della Juventus, impegnata domenica nella sfida contro l’Inter.

DUBBI – Maurizio Sarri, a due giorni dalla sfida tra Juventus ed Inter, ha ancora dei dubbi di formazione, legati soprattutto al centrocampo dei bianconeri. Francesco Cosatti fornisce le ultime notizie: «Si è allenata in tarda mattinata la Juventus. Chiellini è tornato in gruppo ma non sappiamo se tornerà in campo dall’inizio. In difesa, contro l’Inter, potrebbero giocare in coppia De Ligt e Bonucci. Pjanic, al centro delle critiche nell’ultimo periodo, ha potuto lavorare negli ultimi 11 giorni e dovrebbe tornare titolare. Banco di prova importante per il bosniaco, assieme a Matuidi e Bentancur. Ramsey però scalpita per un posto da titolare assieme a Rabiot».