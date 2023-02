Il Bari si salva in extremis, Cagliari recuperato al 94′! Esposito non brilla

Il Bari pareggia in casa 1-1 contro il Cagliari agguantando il pareggio al 94′ con un uomo in più In campo per un’ora anche l’interista Esposito

COLPO SARDO − Match ad alta quota tra Bari e Cagliari con la squadra di Mignani alla ricerca della terza vittoria consecutiva. In campo ancora dal primo minuto Sebastiano Esposito, autore già di due gol in altrettante partite. Inizio però subito in salita della squadra pugliese che dopo appena due minuti subisce il gol di Lapadula. Bravissimo l’attaccante peruviano a infilare Caprile su suggerimento di Mancosu. Rispetto alle uscite precedenti, è un Bari meno brillante contro una squadra di Ranieri organizzata e ben compatta. Per Esposito solo 62′ di partita con Mirko Antenucci al suo posto Nel finale, i galletti pareggiano al 94′ proprio con l’esperto attaccante su rigore.