Barella dinamico, Handanovic incerto: le pagelle di Inter-Cremonese – TS

Inter-Cremonese è finita con il punteggio di 3-1. Protagonista della serata Nicolò Barella, autore di un pregevole gol ed i un assist. Incerto, invece, Handanovic: le pagelle della gara secondo Tuttosport

DINAMICO – L’Inter riparte bene contro la Cremonese: dopo la sconfitta dell’Olimpico, i nerazzurri si impongono per 3-1 e scacciano via i malumori degli ultimi giorni. Protagonista della gara Barella: il gol, secondo Tuttosport, è una perla ed il centrocampista è apparso più dinamico e volenteroso, voto 7,5. Ottima prestazione anche per Calhanoglu: il turco recupera tanti palloni e serve uno splendido assist a Barella per il momentaneo 2-0, voto 7. Buona la prova di Dzeko: tante sponde e giocate di prima ad allargare il gioco. Male, invece, sotto-porta. Voto 6,5. Due sole insufficienze per l’Inter secondo il quotidiano: la prima è per Handanovic incerto sul gol di Okereke nel finale, voto 5,5. Da rivedere anche la prestazione di Brozovic, apparso infastidito dalla marcatura di Escalante, voto 5,5.

Fonte: Tuttosport – F.M