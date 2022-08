Milan-Inter, Pioli fa la conta degli indisponibili: speranza per due – TS

Milan-Inter è in programma sabato alle 18. Pioli deve fare la conta degli indisponibili in vista del Derby: speranza di recupero per due. Le ultime da Tuttosport

SPERANZA – Milan-Inter si avvicina e Pioli deve fare la conta degli indisponibili per il derby in programma sabato alle 18. Quasi certamente non sarà della sfida Florenzi, uscito nel finale della sfida contro il Sassuolo per un problema fisico. In attesa degli esami strumentali, la dinamica dell’infortunio non presagisce tempi di recupero brevi. Il laterale dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta. Speranza invece, secondo Tuttosport, per il recupero Rebic e Origi: la decisione finale però verrà presa a ridosso del match. Pioli e lo staff medico del Milan vogliono evitare ricadute.

