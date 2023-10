Balotelli: «Inter? Ci tornerei, ma nel cuore ho un’altra squadra»

Balotelli parla della sua carriera e, nel frattempo, anche dell’Inter di Simone Inzaghi a cui non direbbe di no. Anche se nel cuore ha un’altra squadra: ecco quale.

CUORE − Mario Balotelli, a “Vox to Box” di TvPlay_Calciomercato.it ha dichiarato: «Io sono sempre stato dal cuore milanista. Alcuni interisti pensavano che li avessi presi in giro quando andai al Milan. Ma io mi sono lasciato male con l’Inter. Poi quando tornai a Milano fui osannato dai tifosi del Milan. Se tornerei mai all’Inter? Ci potrei anche tornare. Ci sarebbe sempre però una parte di tifosi nerazzurri che non si fanno mandare giù quei momenti spiacevoli. Forse si creerebbero delle tensioni e io voglio godermi gli ultimi anni di carriera che mi sono rimasti. Difficile dire no all’Inter. Secondo me direbbe di no all’Inter solamente una bandiera milanista. Io ho il Milan nel cuore, ma se non sono una bandiera del Milan perché dire no all’Inter?».