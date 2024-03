Bagni sul futuro interista: «Zielinski svuotato. Trattato male dal Napoli»

Bagni ha parlato di Piotr Zielinski, oggi al Napoli, ma in estate ufficialmente dell’Inter. L’ex difensore difende il centrocampista polacco.

TRATTATO MALE − Salvatore Bagni si esprime su Zielinski, che da luglio sarà poi dell’Inter: «Si sapeva che sarebbe andata a finire così. Dopo 7 anni e mezzo in cui ha deliziato, adesso è svuotato. Piotr è un ragazzo straordinario: mai una polemica o una parola fuori posto, ma ha percepito di essere trattato male dalla società. Quest’anno è come se non fosse esistito: non era più lui in campo, non c’era con la testa. Verrà utilizzato ancora meno nel finale di stagione: giocherà Traorè al suo posto».

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira