Ausilio al corso per Ds: «Io all’Inter da 25 anni! Per prima cosa: crederci»

Ausilio ha chiuso le lezioni al corso per direttori sportivi tenutosi a Coverciano. Il dirigente dell’Inter ha parlato alla platea stimolando i giovani a crederci sempre. Di seguito le sue dichiarazioni

CREDERCI SEMPRE – Piero Ausilio ha chiuso le lezioni al corso per direttori sportivi tenutosi a Coverciano. Il dirigente dell’Inter sprona i giovani aspiranti a trovare il modo di crederci sempre: «Io sono all’Inter da quasi 25 anni. Le opportunità e le modalità per diventare un direttore sportivo sono davvero molte. Per prima cosa, bisogna crederci: si deve avere bene in testa il percorso da voler intraprendere».