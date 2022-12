Inter, Inzaghi sorride: Correa e D’Ambrosio stanno meglio! Il programma

L’Inter lavora in vista della ripresa del campionato contro il Napoli (vedi articolo). Inzaghi continua a ricevere buone notizie da Lukaku mentre Correa e D’Ambrosio lavorano ancora a parte. Intanto dal Qatar le ultime su Brozovic (vedi articolo). Di seguito gli aggiornamenti di Sky Sport

ULTIME DAL CAMPO – L’Inter continua a lavorare in vista del 4 gennaio quando a San Siro arriverà la capolista Napoli. Oggi il gruppo di Simone Inzaghi ha svolto una doppia seduta di allenamento, una al mattino e una al pomeriggio: Correa e D’ambrosio hanno lavorato ancora a parte ma stanno meglio e stanno migliorando. Sono quasi pronti per tornare presto in gruppo. Lukaku è stato confermato in gruppo per entrambe le sedute di allenamento odierne.