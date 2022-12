Napoli, Spalletti ritrova Demme in gruppo! Personalizzato per due giocatori

Il Napoli, dopo il mini ritiro in Turchia, è tornato in Italia dove ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida con l’Inter del 4 gennaio. Prima però altre due amichevoli: sabato con il Villarreal e il 21 gennaio contro il Lille. Di seguito il programma odierno dei partenopei e le condizioni degli infortunati

LAVORO – Il Napoli è tornato a lavorare in Italia dopo il mini ritiro in Turchia. La squadra di Luciano Spalletti, che il 4 gennaio riprende il suo cammino in campionato sfidando l’Inter, prima affronterà in amichevole il Villarreal e il Lille. Intanto nella giornata odierna la squadra ha iniziato la sessione di allenamento con una fase di attivazione in palestra. In seguito il gruppo si è spostato sul campo dove ha svolto un lavoro aerobico per finire con esercitazione sul possesso palla e partitella a campo ridotto.

INFORTUNATI – Demme ha sostenuto l’intero allenamento in gruppo mentre Rrahmani ha lavorato ancora a parte in campo. Lavoro personalizzato in palestra per Sirigu.