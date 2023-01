Auriemma: «Inter-Napoli, difensori non sanno come fermare Kvaratskhelia regolarmente!»

Raffaele Auriemma, giornalista e noto tifoso del Napoli, durante la sfida con l’Inter ha mandato un messaggio a Khvicha Kvaratskhelia. Attaccando i tifosi dell’Inter.

I DIFENSORI – Raffaele Auriemma non ha evidentemente digerito la sconfitta del Napoli contro l’Inter a San Siro per 1-0 grazie alla rete di Edin Dzeko. Nel corso della partita, il giornalista attraverso il suo profilo Twitter ha scritto: «Caro Kvaratskhelia, devi rassegnarti all’idea di essere diventato bersaglio dei difensori che non sanno come fermarti in maniera regolare. Inter-Napoli». I nerazzurri in realtà hanno difeso bene e rischiato poco. Inoltre, proprio Kvaratskhelia è stato sostituito al 76′ dopo una prova deludente.