FOTO – Calhanoglu: «Inter-Napoli, rimescoliamo di nuovo le carte»

Hakan Calhanoglu ha celebrato l’importante vittoria della “sua” Inter ottenuta ieri sera a San Siro nel big match contro il Napoli con un post sui social network.

FOTO – Successo importante in chiave corsa scudetto per l’Inter contro il Napoli. Ieri sera la squadra nerazzurra battendo la squadra azzurra ha ridotto a otto lunghezze lo svantaggio dalla capolista. A seguito della vittoria Hakan Calhanoglu ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui ha pubblicato foto e il seguente messaggio. “Rimescoliamo di nuovo la carte, grazie!“.

Fonte: Instagram Hakan Calhanoglu