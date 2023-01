Gosens, con il Napoli entra con il piglio giusto: titolare contro il Monza?

Robin Gosens ieri ha disputato una buona mezz’ora contro i partenopei. Il tedesco è sembrato molto più convinto dei suoi mezzi e anche più considerato dai compagni

RIGENERATO – Spazio anche per Robin Gosens nel big match di ieri sera contro il Napoli. Sorprendente il minutaggio concessogli da Simone Inzaghi, considerando anche l’importanza della partita e il fatto che Dimarco stesse facendo molto bene. Il tedesco è entrato al 65′ ed è parso un giocatore nuovo. Questo si nota anche da come i compagni lo abbiano cercato con maggior frequenza rispetto a quanto non fosse accaduto in precedenza. Buona anche la condizione fisica mostrata dal numero 8, ma soprattutto si sono visti passi in avanti per quanto riguarda la condizione mentale. Gosens è presente in campo, pressa e non ha paura di puntare l’uomo.

OCCASIONE CON IL MONZA? – A questo punto non è da escludere che possa iniziare una sorta di staffetta con Dimarco sulla fascia sinistra. Gosens potrebbe meritare una chance dal 1′ già nel match contro il Monza di sabato. Oppure, per dare anche più tranquillità, l’occasione dall’inizio potrebbe slittare al match di Coppa Italia contro il Parma, partita che sulla carta potrebbe essere l’ideale per dare ancora più fiducia al tedesco. Fondamentale sarà recuperare tutti i giocatori a disposizione, visto il calendario fitto di impegni.