Atletico Madrid, test Betis a -10 dall’Inter: Simeone prova un eventuale sostituto

L’Atletico Madrid tra meno di un’ora scenderà in campo contro il Betis Siviglia. Simeone prova, a meno dieci giorni dalla sfida con l’Inter, l’eventuale sostituto di Gimenez.

UFFICIALI − In campo alle 16.15 Atletico Madrid-Betis Siviglia. Dopo l’eliminazione dalla Copa del Rey, i Colchoneros ritrovano il campo per alzare la testa in Liga. Simeone, a meno dieci dal ritorno in Champions League contro l’Inter, non può schierare né Griezmann né Gimenez. Al posto del francese gioca Memphis Depay, mentre per l’uruguaiano oggi il ‘Cholo’ prova Gabriel Paulista, arriva dal mercato di gennaio.

Atletico Madrid-Betis Siviglia: le formazioni ufficiali

Atletico (5-3-2): Oblak; Marcos Llorente, Paulista, Witsel, Mario Hermoso, Samu Lino; De Paul, Koke, Barrios; Memphis, Morata.

Betis Siviglia (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly, Pezzella, Chadi Riad, Bellerín; Johnny Cardoso, Marc Roca; Fornals, Rodri, Chimy Ávila; Willian José.