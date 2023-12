Atletico Madrid, l’attacco illude e il Getafe recupera! Pareggio al 93′

L’Atletico Madrid pareggia 3-3 in casa allo Stadio Cívitas Metropolitano. I prossimi avversari dell’Inter in Champions League si fanno recuperare dal primo vantaggio di 3-1 con le reti di Antoine Griezmann e Alvaro Morata.

PAREGGIO – L’Atletico Madrid dopo la sconfitta con l’Atletico Bilbao, pareggia in casa 3-3 contro il Getafe rischiando anche la beffa finale con la sconfitta. Succede di tutto al Metropolitano, con Stefan Savic (già ammonito) espulso al 38′ per doppia ammonizione a causa di una gomitata. Ciò nonostante al 44′ Antoine Griezmann sblocca la partita portando in vantaggio la sua squadra. Nel secondo tempo Borja Mayoral pareggia i conti al 53′, ma Alvaro Morata appena dieci minuti dopo risponde presente riportando il risultato in favore della sua squadra. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Atletico Madrid realizza addirittura il terzo gol, ancora con Antoine Griezmann, questa volta da calcio di rigore dopo il consulto col VAR. All’86’ però il Getafe riapre le speranze con la rete di Oscar Rodriguez. Si complica la serata per i prossimi avversari dell’Inter in Champions League, perché al 93′ un’ingenuità difensiva di Riquelme concede il calcio di rigore (braccio largo) in favore degli ospiti, ancora dopo il consulto col VAR. Dal dischetto va ancora una volta Borja Mayoral che non sbaglia, pareggiando i conti. Nove minuti di recupero concessi dall’arbitro, di fuoco per la squadra allenata da Diego Simeone. Al 95′ il Getafe sfiora addirittura il gol del vantaggio ancora con Borja Mayoral, vicino alla tripletta personale.