Assogna (Sky): Â«Dzeko-Sanchez, scambio conveniente per entrambeÂ»

Assogna (Sky): «Dzeko-Sanchez, scambio conveniente per entrambe»

Paolo Assogna

Paolo Assogna, inviato di “Sky Sport” a Trigoria, ha commentato lo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez che ha preso piede nelle ultime ore (e per il quale è in corso un incontro dirigenziale per discuterne)

SCAMBIO CONVENIENTE – Paolo Assogna, inviato a Trigoria e giornalista di “Sky Sport” molto vicino all’ambiente giallorosso, ha commentato in questo modo il possibile e chiacchierato scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez: «Si sta discutendo questo scambio, perché in questo periodo dove i soldi in tasca non ha nessuno, scambiarsi dei prestiti può essere una soluzione per entrambe le squadre. Conte avrà finalmente il giocatore giusto per completare il suo reparto offensivo, per Fonseca invece sarà un’alternativa a un calciatore che non vuole più per motivi non tecnici. Il tecnico ha deciso di andare oltre a Dzeko e quindi è meglio avere un giocatore che possa dare altre alternative e spendibile per il suo progetto. Il discorso è conveniente per entrambe, ovviamente mettendoci dentro tutte le questioni che sono accadute, mettendo in secondo piano le questioni tecniche».