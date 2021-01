De Siervo: Â«Diritti Serie A? Amazon avrebbe modificato nostra strategiaÂ»

De Siervo: «Diritti Serie A? Amazon avrebbe modificato nostra strategia»

de siervo

Intervenuto in conferenza stampa, Luigi De Siervo – Amministratore Delegato della Lega Serie A – ha commentato la questione legata ai diritti TV del triennio 2021-2024 e il possibile ingresso di Amazon. Di seguito le sue parole, riportate dal portale Calcio e Finanza.

DIRITTI TELEVISIVI – Queste le parole di Luigi De Siervo in conferenza stampa, sulla questione legata ai diritti TV e la mancanza di offerte da parte di Amazon per il pacchetto 2021-2024: «Per i diritti TV non è successo nulla che non avessimo previsto, Amazon aveva chiesto un pacchetto stile campionato inglese, ma questo avrebbe stravolto la nostra strategia. Non abbiamo voluto modificare il nostro approccio al mercato, non è giusto che i tifosi debbano abbonarsi a una piattaforma in più per poche giornate. Inoltre la politica di Amazon pone al centro più il marketing che il prodotto. Non so se possano rientrare, ma le strade sono infinite, la possibilità di rapporto tra chi ha un pacchetto e terzi può vedere un loro rientro».