Dzeko-Sanchez, incontro in corso tra Ausilio e Pinto: scambio difficile – Sky

Secondo quanto riporta Marco Demicheli, inviato di “Sky Sport” a Milano, è in corso l’incontro tra Piero Ausilio e Tiago Pinto. Sul tavolo lo scambio tra Sanchez e Dzeko, idea nata nelle ultime ore.

AGGIORNAMENTI – Uno scambio difficile, ma non impossibile. Ma anche una corsa contro il tempo. Si tratta dell’idea tra Inter e Roma di scambiarsi Dzeko e Sanchez. Questi gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa, secondo Marco Demicheli di “Sky Sport”: «Il direttore sportivo dell’Inter Ausilio si è appena incontrato con il DG della Roma Tiago Pinto. L’operazione è complicata dal punto di vista economico visti gli ingaggi dei due giocatori, manca poco tempo alla chiusura del mercato. Far quadrare tutti i conti non è semplice, ma i due club stanno parlando di questa possibilità vista la situazione dei due giocatori nelle due squadre».