Arnautovic out, guarda a 2 partite! Carlos Augusto? Margine − CdS

Doppia tegola per l’Inter che in un colpo solo ha perso sia Marko Arnautovic che Carlos Augusto. Tempi di recupero differenti per i due giocatori.

RECUPERI DIVERSI − Fatal Bologna, non nel risultato (l’Inter ha raccolto la sua tredicesima vittoria di fila), ma per l’infermeria. Inzaghi perde altri due pezzi: Marko Arnautovic e Carlos Augusto. L’attaccante ha subito un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra; mentre il difensore un’elongazione, ma senza lesione. Dunque, tempi di recupero ovviamente differenti. L’austriaco ritornerà tra un mese: sono due le partite nel mirino, quella contro l’Udinese nel weekend del 6-7 aprile o quella col Cagliari la settimana successiva. Il brasiliano potrebbe anche tornare per la sfida di domenica contro il Napoli a San Siro. Giovedì farà nuovi controlli. Se non sarà contro gli azzurri, Inzaghi lo ritroverà certamente dopo la sosta per l’Empoli.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua