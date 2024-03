Non solo Lautaro Martinez, l’Inter ha altri 2 pilastri anti Atletico Madrid – TS

Simone Inzaghi e la sua Inter si preparano alla delicata sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. I nerazzurri hanno fatto riposare chi, ad oggi, guida il gruppo. Come Benjamin Pavard e Federico Dimarco, spiega Tuttosport.

LAVORO – Se si pensa al gioco di Simone Inzaghi, spesso si pensa ai tanti gol che la squadra segna. Se si fa invece un passo indietro alla gara di Bologna, ecco che – si legge su Tuttosport – si dice molto sul gioco del tecnico dell’Inter. In vista della gara di ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid, Simone Inzaghi ha tenuto a riposo oltre a Lautaro Martinez, anche Benjamin Pavard e Federico Dimarco. Il difensore francese diventa una mezzala aggiunta, mentre l’esterno azzurro si trasforma un’ala che spesso arriva a formare un tridente asimmetrico. A dimostrare ciò ci sono i numeri dell’ex Verona che parlano chiarissimo: 4 gol e 6 assist in questo campionato. Inzaghi lo aveva già tenuto completamente a riposo in altre tre giornate di campionato. Era rimasto in panchina con Salernitana, sia all’andata che al ritorno, e Fiorentina al Franchi. I due impegni con i campani e quello con i viola sono stati seguiti da tre gare fondamentali: l’andata col Benfica nel girone, l’andata con l’Atletico Madrid tre settimane fa e il ritorno con la Juventus in A. Lo stesso Dimarco è un’arma determinante grazie a capacità di finalizzazione uniche per un terzino sinistro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi