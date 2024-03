VIDEO – Lazio-Udinese 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Udinese, posticipo della ventottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



CRISI NERISSIMA – Lazio-Udinese 1-2 nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco la Lazio perde pure in campionato e continua nel suo crollo verticale. Primo tempo non entusiasmante, la migliore occasione ce l’ha Mattia Zaccagni con un tiro sul palo. Appena iniziata la ripresa segna l’Udinese: è il 47′, su conclusione di Hassane Kamara devia a centro area Lorenzo Lucca. Passano due minuti, incursione a sinistra di Zaccagni e cross deviato casualmente da Lautaro Giannetti per una traiettoria folle che si trasforma nell’autogol dell’1-1. Ma la gioia fortunosa della Lazio dura pochi secondi, al 51′ Florian Thauvin serve dietro Oier Zarraga per la battuta dai sedici metri che rimanda avanti gli ospiti. Nel lungo recupero Nehuén Pérez, già ammonito, spende il secondo giallo per fermare un’azione avversaria, mentre Ivan Provedel esce per infortunio. L’Udinese vince pochissimo, ma quando lo fa è solo con le big: le altre battute sono Bologna, Juventus e Milan.

LAZIO-UDINESE – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Lazio-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.