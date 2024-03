Atletico Madrid-Inter, Dumfries ‘favorito’ da uno stop? Poi un duello − CdS

In vista di Atletico Madrid-Inter, Simone Inzaghi ha solo due nodi da sciogliere. Occhio a Dumfries a destra, mentre l’altra bagarre è in difesa.

DUE NODI − Verso Atletico Madrid-Inter. I nerazzurri, questa mattina, si alleneranno ad Appiano Gentile per poi volare alla volta di Madrid alle 16. Simone Inzaghi ha quasi la formazione fatta, eccetto per due ballottaggi in corso. Quello a destra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian e quello tra i due centrali Stefan de Vrij e Francesco Acerbi. Nel primo caso, l’infortunio di Carlos Augusto potrebbe “avvantaggiare” Dumfries. Infatti, senza il brasiliano, Darmian diventerà una pedina utile anche sulla corsia mancina come già successo a Bologna. Quindi, con Dimarco titolare dall’inizio, il jolly di Legnano sarebbe una carta utile su cui poterci puntare a gara in corso. Inoltre, all’andata soffrì Samuel Lino. Quanto alla bagarre in mezzo. Acerbi è rientrato a Bologna, gestendo molto bene il pericolo Zirkzee. Ma difficile oggi scalfire un de Vrij in forma super. Domani l’avversario sarà Alvaro Morata: Inzaghi scioglierà ogni dubbio nella rifinitura di domani.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez