Antonello: «Nuovo stadio, i tempi. Ristrutturare il Meazza? Si discuta di altro»

Antonello, oltre alle dichiarazioni a un evento a Milano (vedi articolo), ha anche parlato a Sky Sport della questione nuovo stadio. Domani inizierà il dibattito pubblico, ma l’Amministratore Delegato corporate dell’Inter esclude che si possa obbligare i due club a ristrutturare il Meazza.

I TEMPI – Alessandro Antonello dà una sorta di roadmap per il nuovo stadio a Milano: «Siamo in una fase del dibattito pubblico che ci auguriamo si concluda positivamente entro fine novembre. Dopo c’è tutta una fase di progettazione esecutiva, che richiederà dai nove ai dodici mesi, poi un’ulteriore fase di approvazione del progetto esecutivo. Se ci tariamo verso la fine del 2024 avendo tutte le autorizzazioni poi ci saranno tre anni di esecuzione progettuale. Quindi il taglio del nastro, a oggi, è probabilmente intorno a fine 2027-inizio 2028. Pertanto le Olimpiadi si svolgeranno nello stadio di San Siro attuale. Oggi ci sono soluzioni tali per cui si può mettere in sicurezza un’area di cantiere, garantendo la sicurezza a quelli che verranno all’inaugurazione dei giochi».

NIENTE RISTRUTTURAZIONE – Antonello dice no a restare al Meazza: «Ci sono elementi anche di natura purtroppo architettonica che San Siro dove oggi San Siro evidenzia tutte le sue limitazioni. Anche il progetto di un nuovo stadio non soddisferebbe gli standard europei a cui Inter e Milan ambiscono. Anche il fatto della riduzione dei volumi, che c’è stata durante il percorso con l’amministrazione, ha fatto sì che non si potesse procedere con San Siro. Se il dibattito pubblico dovesse dire di ristrutturare il Meazza? Si deve discutere dell’idea portata dalle due squadre, non di altro».