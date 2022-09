Daino: «Skriniar? Andava venduto. L’Inter rischia i problemi della Juventus»

Skriniar è in scadenza di contratto fra nove mesi e la speranza è che alla fine rinnovi, nonostante il PSG sia rimasto in agguato. L’ex difensore Daino, nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato, mette l’Inter a rischio come la Juventus.

IN BILICO – La situazione Milan Skriniar mette qualche dubbio a Daniele Daino: «A parte che il giocatore era da vendere, ma aggiungerei un dettaglio non da poco. Ho sentito parlare dell’ingaggio: se dai otto milioni a Skriniar porti l’Inter ad avere i problemi della Juventus sugli ingaggi. Secondo me in Italia questi problemi non li devi più avere. Il problema qual è? Se il giocatore ti sbaglia mezza stagione ha un ingaggio alto e non lo prende più nessuno. Arrivati a questo punto rischi di perdere Skriniar a zero, perché magari lui l’accordo con il PSG ce l’ha».