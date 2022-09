Satriano fa festa e passi avanti: arriva la prima con l’Uruguay

Satriano è in prestito dall’Inter all’Empoli e ha già segnato in questa Serie A contro la Salernitana. Per l’attaccante classe 2001 oggi è arrivato anche l’esordio con l’Uruguay.

LA PRIMA VOLTA – Debutto in nazionale per Martin Satriano, giovane attaccante di proprietà dell’Inter. Il classe 2001 ora all’Empoli ha preso il posto di Darwin Nunez al 61′ dell’amichevole fra il Canada e il suo Uruguay, giocata a Bratislava in Slovacchia. Mezz’ora per la prima presenza con la Celeste, in una partita finita 0-2 coi gol di Nicolas de la Cruz al 6′ e dello stesso Nunez al 33′. Satriano finora ha sei partite (cinque in Serie A e una in Coppa Italia) con l’Empoli, con una rete alla Salernitana.