Antonello: «Stadio Inter e Milan? Progetto polifunzionale da 1,3 miliardi!»

Alessandro Antonello, intervenuto in una conferenza stampa alla vigilia dell’inizio del dibattito pubblico per il nuovo stadio di Milano, ha spiegato il progetto di Inter e Milan. Il nuovo impianto garantirà anche migliaia di posti di lavoro

PROGETTO PULIFUNZIONALE − Le parole di Antonello in merito al nuovo San Siro: «Inter e Milan fanno parte della storia della città e sono sempre stati parte della sua vita sociale, l’investimento di circa 1,3 miliardi di euro non è solo per i tifosi ma per la città. Garantirà migliaia di posti di lavoro. Più che un progetto sul nuovo stadio è una riqualificazione urbana polifunzionale. È un punto di arrivo dopo una dialettica con il Comune di Milano. Rispetto al progetto iniziale le volumetrie sono state ridotte di più di un terzo raddoppiando le aree verdi. Diventerà la zona a traffico limitato più grande di Milano. Questa versione aggiornata pertanto tiene conto di tutti i rilievi dell’amministrazione». Le sue parole riprese da Sport Mediaset.