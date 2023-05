Ancelotti: «Rispetto Inter, ma forza Milan! Pareggio in semifinale…»

Ancelotti in un’intervista rilasciata su Mediaset dopo il pareggio tra Real Madrid e Manchester City, ha parlato anche dell’altra semifinale, quella tra Milan e Inter in programma domani.

– Carlo Ancelotti dopo il pareggio del suo Real Madrid in semifinale contro il Manchester City, parla anche del derby di Milano: «Il risultato non premia quello che abbiamo fatto, ma ci lascia sensazioni positive per la sfida di ritorno, abbiamo buone possibilità. Milan-Inter? Io non riesco a non dire forza Milan, con tutto il rispetto per l’Inter!».